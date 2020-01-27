صحيفة الخليج الالكترونية تعرضت طفلة للدهس من سائق سيارة “نيسان بيك أب”، وقام السائق بإخراج الطفلة مصابة من أسفل السيارة وتركها بجانب الطريق. ووثق المقطع الطفلة وھي تقطع شارعاً داخلیاً في أحد الأحیاء، فيما لم ينتبه لها السائق وصدمها بسيارته. وقام السائق بإيقاف سيارته وقام بسحب الطفلة من أسفل السیارة، ثم تركھا في جانب الطريق وھم بالمغادرة قبل أن يوقفه قائد سيارة أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. سائق يدهس طفلة ويتركها بجانب الطريق محاولا الهرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.