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ضبط ثلاثيني امتهن سرقة أنابيب الغاز ومولدات الكهرباء بالباحة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة الباحة من ضبط شاب ثلاثيني متهم بسرقة أنابيب غاز من مطبخ أحد قصور الأفراح، ورصدت كاميرا المراقبة مركبته دون انتباهه.

وقالت مصادر إن المتهم اعترف بسرقة الأنابيب وبيعها لوافد، وبحكم تشابه أساليب سرقات عدة وقعت في قُرى أخرى، وبتكرار الأسئلة اعترف الشاب بارتكاب 12 سرقة لمولدات ماء وكهرباء وبيعها.

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