وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض، عن توافر وظائف شاغرة في العديد من المجالات الوظيفية.

واشارت الهيئة إلى أن الوظائف المطلوبة تشمل «خبيرا في الحماية من الإشعاع، وخبيرا في الأمان النووي، وخبيرا في الأمن النووي، وخبيرا في القانون النووي ومنع الانتشار، وإخصائي حماية من الإشعاع، وإخصائي أمان نووي، وإخصائي أمن نووي، وإخصائي منع الانتشار النووي، وإخصائي التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، وإخصائي رصد إشعاعي بيئي، وإخصائي تقنية المعلومات.

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فني تقنية المعلومات، وإداري/ تنفيذي موارد مالية، وإداري/ تنفيذي تنمية الإيرادات، وإداري/ تنفيذي مشتريات، وإداري/ تنفيذي خدمات عامة، والمراجعة الداخلية، وباحث/ مستشار قانوني، وإداري/ تنفيذي عمليات موارد بشرية، وإداري/ تنفيذي تطوير موارد بشرية، وإداري تنفيذي تواصل داخلي، وإداري/ تنفيذي توعية وتثقيف.إداري/ تنفيذي تعاون دولي، وإداري/ تنفيذي عمليات وجودة، وإداري/ تنفيذي علاقات عامة، وإداري/ تنفيذي تخطيط استراتيجي، وإداري/ تنفيذي إدارة مشاريع، وإداري/ تنفيذي التواصل الإعلامي.

وطالبت الهيئة ممن سبق له التقدم للعمل بالهيئة، زيارة موقع التوظيف وعمل طلب جديد.

وأوضحت أن التقديم يبدأ اليوم الإثنين 27 يناير 2020م، ولمدة 10 أيام من تاريخه، عبر الرابط التالي: