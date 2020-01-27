طائرة ركاب إيرانية تخرج عن مسارها

صحيفة الخليج الالكترونية

خرجت طائرة ركاب إيرانية، اليوم الإثنين، عن مسارها أثناء هبوطها في مطار «ماهشهر» جنوبي البلاد، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وأدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة، وهي من طراز «بوينج MD»، وأثار حالة من الهلع في المطار وبين صفوف الركاب، وفقًا لما نقلته «روسيا اليوم».

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وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، إن طائرة ركاب إيرانية تعود إلى شركة «كاسبين» للطيران؛ أثناء هبوطها في مطار «ماهشهر» جنوب البلاد قادمة من العاصمة طهران، انحرفت عن مسارها في مدرج المطار واصطدمت بجدار على حاشية المدرج، ولم تقع أي إصابات بين الركاب.

وذكرت تقارير إخبارية أن الطائرة كانت تقل 130 راكبًا، فيما عزى مسؤولون السبب في عدم تمكن الطائرة من الهبوط على المدرج إلى «خلل فني».

وقال أمير نصاب مدير العلاقات العامة في مدينة ماهشهر، إن الطائرة كانت قادمة من طهران إلى مدينة ماهشهر، وانحرفت عن مدرج مطار المدينة؛ بسبب عطل فني، مضيفًا أنه «لحسن الحظ، جميع الركاب بصحة جيدة»، حسب قناة «العالم» الإيرانية.