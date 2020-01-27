كورونا يدفع أسعار اللحوم بالبرازيل إلى الانخفاض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تسبب انتشار فيروس كورونا للصين، في انخفاض الطلب المحلي وحجم الصادرات وفي أسعار التجزئة للحوم البرازيلية، حيث سجلت أسعار "البقر" انخفاض بنسبة 5% خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وفقا لاستبيان أجرته وزارة الزراعة البرازيلية.



وبحسب تقرير نشره موقع "canalrural"، فإن أسعار الماشية الحية يوم الجمعة الماضي، كانت تتراوح ما بين 170 و180 ريالا برازيليا في ولاية ماتو جروسو دو سول، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 10.5%، بالمقارنة مع 190 ريالا برازيليا لـ"لأروبا" -وحدة قياس برازيلية مثل الرطل- في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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وقال المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE)، السبت، إن المؤشر الوطني الموسّع لأسعار المستهلك سجل انخفاضًا حادًا في قيمة المنتج، من زيادة قدرها 17.71% في ديسمبر، وبلغ التباين في أسعار اللحوم 4.83% في يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى انخفاض التضخم.

من المتوقع أن تهبط الأسعار في تجارة التجزئة، بسبب ضعف الطلب على اللحوم، وسجلت قيمة التخفيضات الخلفية، والتي لديها أسعار أعلى وأكثر حساسية للتغير في السوق، انخفاض حاد، في حين كان هذا حجم الانخفاض في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من 21 إلى 26% وزاد هذا الشهر 4.49%.

وأظهرت آخر الإحصائيات الرسمية وفاة نحو 56 شخصا في الصين بأحدث فيروسات الالتهاب الرئوي، التي ظهرت في مدينة "ووهان" الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول، وإصابة 2077 آخرين بالمرض الغامض منهم 2029 في الصين و48 حول العالم.