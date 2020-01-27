منغوليا تغلق حدودها مع الصين تخوفا من كورونا الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أغلقت منغوليا المدارس والمعابر الحدودية مع الصين أمام عبور السيارات والأفراد وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في مدينة ووهان الصينة.



وكانت الحكومة الصينية، أعلنت الإثنين عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 80 شخصا ووصول عدد الإصابات إلى 2744 شخصا آخرين.

وذكرت وكالة أنباء مونتسامي، أن المدارس ورياض الأطفال والجامعات في منغوليا ستغلق ابتداءً من الإثنين وحتى الأحد المقبل.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في منغوليا، لكن الحكومة تعد أنها معرضة لخطر كبير من انتقال العدوى من جارتها الجنوبية.

ما هو فيروس كورونا الجديد؟

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة، كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

وتسبب الفيروسات المنتمية إلى هذه الفصيلة عدداً من الأمراض لدى الحيوانات، ونظراً لأن هذا النوع من الفيروس مستجد، فإن منظمة الصحة العالمية تعكف على العمل مع البلدان والشركاء من أجل جمع مزيد من المعلومات عنه وتحديد آثاره على الصحة العامة.

Advertisements

أعراض فيروس كورونا الجديد

يُظهر فيروس كورونا الجديد أعراض زكام لدى الأشخاص المصابين، وتصل أعراضه إلى الالتهابات التنفسية الحادة، وارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس والسعال.

نصائح للوقاية من فيروس كورونا

1. تجنب الاتصال مع الأشخاص الذين يعانون أمراضا تنفسية حادة.

2. تجنب الاتصالات مع حيوانات المزارع أو الحيوانات البرية من دون حماية.

3. غسل اليدين بصورة متواترة، لاسيما بعد الاتصال المباشر مع المرضى أو بيئتهم.

4. تغطية الفم بأنسجة وملابس يمكن التخلص منها في حال السعال والعطس

5. غسل اليدين والإبقاء على مسافة ممن يعانون السعال.

5. تعزيز الممارسات الموحدة المتعلقة بالوقاية من العدوى ومكافحتها داخل مرافق الرعاية الصحية.