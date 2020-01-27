شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية وجو بارد فى البحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأثنين، حالة من عدم الاستقرار النسبى على السعودية والبحرين و الإمارات، حيث أنه من المتوقع أن يكون الطقس فى السعودية نشاطًا للرياح السطحية، و بارد نسبياً فى البحرين مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق ، غائما جزئياً وفى الإمارات .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية على منطقتى (مكة المكرمة ، المدينة المنورة )، وطقس بارد على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .





البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى البحرين، اليوم الاثنين؛ بارد نسبياً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، و تصل سرعتها خلال النهار من 22 إلى 27 عقدة أحياناً، وحذرت إدارة الأرصاد الجوية، من رياح قوية السرعة داعية لاخذ الحيطة والحذر.

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ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة: العظمى 18 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.





الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الامارات، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية أحياناً...شمالية غربية / 30 – 45 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر. الخليج العربي: شديد الإضطراب الى مضطرب الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:15 والمد الثانى عند الساعة 04:04 الجزر الأول عند الساعة 08:08 عند الساعة 21:19 بحر عمان: متوسط الموج يضطرب أحياناً.



