تل أبيب تسمح رسميا للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية

وقع وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، على قرار يسمح للإسرائيليين بزيارة المملكة السعودية لأول مرة في التاريخ، وفقا لما نقلته صحيفة "هآرتس".
وتم الإعلان عن هذا القرار، اليوم الأحد، وقد اتخذ بالتنسيق مع "المؤسسة العسكرية الإسرائيلية"، حسب بيان لوزارة الداخلية.
وسيسمح القرار بالسفر للسعودية لتأدية الشعائر الدينية أثناء الحج والعمرة، أو في إطار رحلة عمل لا تتجاوز 9 أيام.
ويشترط قرار السماح بالسفر إلى السعودية أن يحصل الشخص المعني على دعوة من مسؤول سعودي.
المصدر: "هآرتس"
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