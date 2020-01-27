بطريقة غريبة.. كيف حضر وزير السياحة اللبناني الجديد اجتماع الحكومة؟!

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

فوجىء حراس السراي الحكومي (مقر الحكومة)، بمشهد غير مألوف، حيث وصل رمزي مشرفية وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية الجديدة إلى اجتماع مجلس الوزراء بواسطة "سيارة تاكسي"، وكانت سيارة تاكسي قد اقتربت من السراي الحكومية ما اضطر أحد الحراس إلى إيقافها والسؤال عن وجهتها ليتفاجأ بأنه وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في الحكومة الجديدة وفقاً لفضائية إم تي في.

وأكدت الفضائية على أن مشرفية يمتلك سيارة، إلا أنه يفضل بشكل دائم التنقل عبر سيارات التاكسي، كما حدث واعتمد على سيارة أمين عام مجلس الوزراء وسائقه، في وقت سابق، للتوجه إلى وزارة السياحة، من دون أي مرافقة، وهي صورة غير مألوفة فعادة ما ينتقل الوزراء ضمن مواكب كبيرة من السيارات.

وفى أول تصريحاته عقب توليه مهامه في الحكومة الجديدة، قال مشرفية: "نشجع على السياحة الداخلية وعلينا القيام بنقلة نوعية في السياحة الطبية".

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب قد تسلمت مهامها أمس الأول في السرايا الحكومي.