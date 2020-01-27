كورونا وزيكا وسارس.. تاريخ الفيروسات الصينية المميتة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

شهد العالم العديد من الأوبئة التي كانت سببا في الفتك بملايين الأشخاص على مر التاريخ، منها ما تمت مواجهته، ومنها ما استعصى على العالم محاربته والحد من انتشاره، ما جعله وباء عالميا.

وعلى مر التاريخ كانت الصين موطنا للفيروسات والأمراض التي تنتقل لعديد من دول العالم، ولعل آخرها فيروس كورونا الجديد، الذي دفع بعض الدول المجاورة للصين لاتخاذ إجراءات احترازية شديدة.

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وتستعرض «المصري اليوم» قائمة الأوبئة التي انتقلت من الصين إلى العالم، في التقرير التالي:

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كورونا MERS-COV

في شهر سبتمبر من العام الماضي، أعلنت الصين بدء تسجيل إصابات فيروس كورونا الشبيه بفيروس السارس، في مدينة ووهان الصينية، لتبدأ دول أخرى تسجيل إصابات بالمرض الفيروسي.

فيروس السارس SARS

تخشى الصين من فيروس كورونا الجديد، لقرب الشبة بينه وفيروس السارس، والذي يطلق عليه، «المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة»، وهو عبارة عن التهاب رئوي خطير يسبب صعوبة في التنفس وقد يؤدى إلى الموت.

ويعد فيروس السارس أحد فصائل فيروس كورونا، الذي انتشر عام 2002، وقضى على حياة 744 شخصا حول العالم، فضلا عن إصابة 8437 اخرين.

أنفلونزا الطيور H7N9

اجتاحت أنفلونزا الطيور مزارع الدواجن في الصين، عام 1997، قبل انتقال العدوى للبشر، وراح ضحية هذا المرض الكثير من الصينين.

وتفشى الوباء عام 2003، واقتصر انتقال العدوى بين الطيور ثم البشر، وأدى إلى نفوق عشرات الملايين من الدواجن والطيور، وتم إعدام أعداد كبيرة من الدواجن، للحد من انتقال المرض.

إيبولا EBOV

يعد إيبولا مرضا معديا خطيرا، يؤدى إلى نزيف داخلي بالجسم، وغالبا ما يكون مميتا، وينتشر المرض بملامسة أي من إفرازات الجسم، ولا تظهر أعراضه الأولية، التي تشبه أعراض الانفلونزا، الأمر الذي أدى إلى ما لا يقل عن 28616 حالة مشتبة بها، و11310 حالة وفاة.

زيكا Zika virus

ينتقل فيروس زيكا، عبر لدغات نوع معين من الناموس المعدي، والموجود في كل أنحاء العالم، وتم تحديد الفيروس لأول مرة في غابات زيكا بأوغندا عام 1947، ولكن تفشى المرض منذ الإبلاغ عنه في الصين، ودول شرق اسيا.

الإنفلونزا الأسيوية Asian influenza

بدأت الأنفلونزا الأسيوية بالتفشي في الصين، في فبراير 1957، ومن ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة في يونيو 1957، وراح ضحيتها نحو مليوني شخص، وفق بعض التقديرات لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، كما أعلن أن أغلب المصابين بالمرض يفتقرون إلى وقاية الاجسام المضادة.

أنفلونزا هونج كونج H3N2ظهرت فصيلة جديدة للأنفلونزا «أ» في الصين، بعد وباء الأنفلونزا الأسيوية بـ10 سنوات، وانتقل بعدها للدول الأخرى، حيث بلغت نسبة وفيات هذا المرض، قرابة 4.1 مليون حالة.