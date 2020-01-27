سانا: الجيش السورى يحقق تقدما جديدا باتجاه معرة النعمان بريف إدلب الجنوبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وحدات من الجيش السورى طهرت قرية الغدفة من آخر تجمعات الإرهابيين فيها، محققة تقدما جديدا على محور عملياتها شرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

وأوضحت الوكالة، الأحد، أن القوات السورية واصلت عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية على عدة محاور على اتجاه مدينة معرة النعمان محققة تقدما جديدا بتطهير قرية الغدفة إلى الشرق منها، فى حين تلاحق فلول الإرهابيين وتستهدف الثغور التى فروا إليها.

وأشارت إلى أن القوات خاضت اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين فى محيط وادى الضيف الاستراتيجى المجاور لقرية "معرشمشة"، التى حررتها مساء أمس، حيث أن وحدات من الجيش تصدت لهجوم شنته مجموعات إرهابية على محور قرية سمكة التى تم تحريرها أمس، بالتوازى مع عملياتها على اتجاه مدينة المعرة وأوقعت فى صفوف الإرهابيين خسائر بشرية ومادية.