شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الإماراتى يؤكد خلو البلاد من أية حالات إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتى عبد الرحمن بن محمد العويس، خلو البلاد من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، وأن كافة الجهات اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني؛ لمناقشة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع وصول فيروس الالتهاب الرئوى الجديد كورونا للدولة، بحضور عدد من الجهات المعنية المختصة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الأحد.

وأكد العويس ضرورة جاهزية كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع المرض فى حال الاشتباه أو التبليغ عن أية حالة ترد للدولة، موضحًا أنه بناءً على مراقبة الوضع العام داخل الدولة وخارجها، وعقب رفع الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الصين وظهور حالات جديدة فى عدة دول أخرى وفقًا لتقارير صدرت من منظمة الصحية العالمية، تم رفع حالة الاستعداد للتعامل مع الحالات بشكل احترازى واستباقى عبر منافذ الدولة.

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وأشار إلى أنه تم تعميم آليات التعامل الطبى مع المرض من خلال تثقيف الكادر الصحى العامل بالمنشآت الطبية الحكومية والخاصة؛ لمنع وصول المرض وانتشاره بالدولة، مؤكدًا ضرورة استسقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة.

كما أكد ضرورة نشر الإرشادات اللازمة للجمهور والتأكيد على اتباعها عبر قنوات التواصل الاجتماعى للجهات الرسمية والوسائل الإعلامية المعتمدة؛ حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، والوقاية من الفيروس.