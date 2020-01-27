عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهند تزيح الولايات المتحدة وتصبح ثانى أكبر سوق للهواتف الذكية

الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير حديث أن الهند تمكنت من تخطي الولايات المتحدة والحصول على مركزها لتصبح ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعد الصين، فيما تراجعت الولايات المتحدة للمركز الثالث، وبهذا أصبحت الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم لأول مرة في تاريخها، ووفقا لشركة الأبحاث السوقية Counterpoint فقد جرى ذلك الأمر خلال 2019 حيث شهدت السوق الهندية نمواً في هذا القطاع من الأجهزة.



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وبحسب موقع TOI الهندى، بلغت نسبة نمو هذه الأجهزة في الهند حوالى 7% مقارنة بعام 2018 وبالتحديد من بيع 158 مليون هاتف خلال العام الماضي، كما أظهر البحث الأخير أن هذا النمو كان بسبب استثمارات الشركات الصينية الكبيرة في السوق الهندي مؤخراً واستهدافها للفئة المتوسطة بشكل كبير.

كذلك فإن بعض الشركات طرحت هواتف مخصصة للسوق الهندي لتصل مبيعات الشركات الصينية المختلفة إلى 72% من إجمالي مبيعات الهواتف خلال 2019 في الهند بعد أن كانت تمثل 60% خلال 2018، أما الشركات غير الصينية فلم تشهد أي نمو ملحوظ في هذا السوق، حيث نجد أن أبل حاولت العودة مع انخفاض أسعار هواتف iPhone XR بعد إطلاق أخر هواتف السلسلة ولكن الشركة الأمريكية ما زالت بعيدة عن الوصول لقائمة أكثر 5 شركات مبيعاً في السوق الهندي.

ولعل واحدة من الأسباب التى ساهمت في هذا النمو هو توافر خدمات الجيل الرابع 4G في مناطق أوسع داخل شبه الجزيرة الهندية، فيما يتوقع أن تحافظ الهند على كونها ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم خلال الأعوام القابلة خاصة وأنها ثاني أكبر دولة من عدد السكان بالإضافة أنها دولة نامية وسيزداد فيها الطلب على الهواتف الذكية مع توافرها بأسعار أرخص خلال الفترة المقبلة.