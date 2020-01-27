شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى يستنكر الاعتداءات المتكررة على سفارة أمريكا فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، الاعتداءات المتكررة التى تتعرض لها السفارة الأمريكية وسط بغداد، معتبرا هذه الحوادث تسئ للدولة العراقية.

وقال الحلبوسى فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"،ش الأحد، إن القصف الصاروخى المتكرر الذى تتعرض له السفارة الأمريكية وسط بغداد أمر مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، فضلا عن أنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأضاف الحلبوسى أن أى اعتداء على أية ممثلية أجنبية يعد اعتداء على كيان الدولة العراقية وهيبتها، داعيا الأجهزة الأمنية إلى القيام بدورها بملاحقة الخارجين عن القانون والكشف عن الجهات التى تقوم بهذه الاعتداءات.