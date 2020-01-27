عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تسجل براءة اختراع جديدة لنظارتها للواقع المعزز

الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت شركة أبل براءة اختراع في مكتب حقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، والتي تكشف عن شكل تقنية أبل في نظام التحكم في الأشياء في الواقع الافتراضي باستخدام جهاز قابل للارتداء مع نظارة للواقع المعزز، حيث حمل ملف براءة اختراع أبل اسم "أنظمة الحوسبة للأجهزة التي تدعم التحكم بالأصابع"، والتي تكشف عن جهاز استشعار قابل للارتداء ويدعم التحكم في الأشياء باللمس في نظام يجمع بين الواقع الافتراضي والواقع الفعلي.



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وبحسب موقع phonearena الهندى، فتشير التوقعات إلى أن هذا الجهاز يدعم نظارة الواقع المعزز التي ستقدمها أبل رسميا خلال 2022، والتي شغلت العديد من التسريبات منذ بضعة سنوات حتى الآن، كذلك من المتوقع أن يضم هذا الجهاز مجموعة من المستشعرات الأخرى التي تتضمن مستشعر للقوة، ومستشعر بالموجات الفوق صوتية، مع وحدة للقياس، وأيضاً أجهزة استشعار بصرية من بين تكوينات أخرى.

وكشفت صور براءة الاختراع عن حجم الجهاز الذي لن يتخطى حجم الإصبع، كما يمكن ارتداء هذا الجهاز على الأصبع، أيضاً استعرضت صورة أخرى قدرة هذا الجهاز على تغيير مستوى الصوتيات في مكبرات HomePod الذكية وذلك عن طريق التحكم الافتراضي.

وكانت عدد من التسريبات من أبل ظهرت خلال نوفمبر الماضى، والتى تؤكد أن عملاق التكنولوجيا لديه أجهزة للواقع الافتراضي والواقع المعزز تنطلق رسمياً خلال الفترة ما بين 2022 إلى 2023، كما تبدأ أبل خلال العام المقبل في عقد اجتماعات من مطوري التطبيقات لإنشاء تطبيقات تدعم نظام يجمع بين الواقع الافتراضي والمعزز.