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كشفت شركة اسوس عن مجموعة جديدة من اجهزة الكومبيوتر من سلسلة Republic of Gamers او باختصار ROG المخصصة لمحبي الالعاب، وكما هو معروف فإن هذا النوع من اجهزة الكومبيوتر ملائم لعمليات مونتاج الفيديو وذلك لقوة المعالجات المستخدمة ودعم بطاقات الرسوميات الموجود فيها، الجهازين هما ROG Strix GA15 و ROG Strix GA35 .. دعونا نتعرف على ميزاتهما. © القيادي اسوس تعلن عن جهازي كومبيوتر لمحبي الالعاب بمواصفات مميزة لتحرير الفيديو
© alqiyady اسوس تعلن عن جهازي كومبيوتر لمحبي الالعاب بمواصفات مميزة لتحرير الفيديو * جهاز اسوس ROG Strix GA15
ركزت اسوس في هذا الجهاز على الميزات الأساسية التي يبحث عنها محبي الالعاب
وهي الحصول على أداء ممتاز ولكن بدون تكلفة مرتفعة و بتصميم حاد ووزن خفيف
تم تجهيز ROG Strix GA15 للاستفادة من أحدث جيل من المعالجات الديناميكية
للتعامل مع الألعاب والبث وتعدد المهام.
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يحتوي جهاز اسوس على وحدة معالجة مركزية AMD Ryzen 7 3600X
مع ثمانية مراكز و 16 مؤشرًا للتعامل بسهولة مع أعباء العمل المتنوعة وكارت شاشة
خارجي من نوع Nvidia Geforce GTX 1650 بسعة 4 جيجابايت ويمكن تطويره
ليحصل على معالج AMD Ryzen 7 3800X مع كارت شاشة بسعة 8 جيجا
من نوع Nvidia Geforce GTX 1650.
يوفر الجهاز ذاكرة رام DDR4 حتى 32 جيجابايت مع مساحة تخزين SSD
بسعة 1 تيرابايت، التصميم مقبض حمل مدمج لسهولة التنقل كما يتميز بنظام
تبريد فعال وبوزن اجمالي 10 كجم. * جهاز اسوس ROG Strix GA35
الشركة وصفت جهاز ROG Strix GA35 بأنه اقوى ومصمم خصيصاً لتطوير
وانتاج الألعاب التي تحتاج الى سرعة ومعالجة اكبر بالاعتماد على معالجات مع نظام
تبريد بالسائل.
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يتمتع جهاز ROG Strix GA35 بمعالج AMD Ryzen 9 3950X CPU
بما يصل إلى 16 نواة وبطاقة رسومات ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti
بسعة 11 جيجا مع ذاكرة رام تصل الى 64 جيجابايت وتخزين SSD بسعة تصل
الى 2 تيرابايت، الجهاز مصمم خصيصاً للتعامل مع مشاريع العمل الثقيلة مثل صناعة المحتوى.
© alqiyady اسوس تعلن عن جهازي كومبيوتر لمحبي الالعاب بمواصفات مميزة لتحرير الفيديو
اجهزة اسوس الجديد سهلة الفتح والترقية مما يمنح اللاعبين حرية بناء وتطوير
اجهزتهم، مع مجموعة كبيرة من ميزات التخصيص مثل إضاءة Aura Sync
وتكنولوجيا Keystone II و Scenario Profiles، لم يتم الكشف عن الاسعار بعد
ولكن ينصح بالتواصل مع وكيل ASUS الموجود في بلدك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.