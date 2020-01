دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady اسوس تعلن عن جهازي كومبيوتر لمحبي الالعاب بمواصفات مميزة لتحرير الفيديو

كشفت شركة اسوس عن مجموعة جديدة من اجهزة الكومبيوتر من سلسلة Republic of Gamers او باختصار ROG المخصصة لمحبي الالعاب، وكما هو معروف فإن هذا النوع من اجهزة الكومبيوتر ملائم لعمليات مونتاج الفيديو وذلك لقوة المعالجات المستخدمة ودعم بطاقات الرسوميات الموجود فيها، الجهازين هما ROG Strix GA15 و ROG Strix GA35 .. دعونا نتعرف على ميزاتهما. © القيادي اسوس تعلن عن جهازي كومبيوتر لمحبي الالعاب بمواصفات مميزة لتحرير الفيديو

ركزت اسوس في هذا الجهاز على الميزات الأساسية التي يبحث عنها محبي الالعاب

وهي الحصول على أداء ممتاز ولكن بدون تكلفة مرتفعة و بتصميم حاد ووزن خفيف

تم تجهيز ROG Strix GA15 للاستفادة من أحدث جيل من المعالجات الديناميكية

للتعامل مع الألعاب والبث وتعدد المهام.

يحتوي جهاز اسوس على وحدة معالجة مركزية AMD Ryzen 7 3600X

مع ثمانية مراكز و 16 مؤشرًا للتعامل بسهولة مع أعباء العمل المتنوعة وكارت شاشة

خارجي من نوع Nvidia Geforce GTX 1650 بسعة 4 جيجابايت ويمكن تطويره

ليحصل على معالج AMD Ryzen 7 3800X مع كارت شاشة بسعة 8 جيجا

من نوع Nvidia Geforce GTX 1650.

يوفر الجهاز ذاكرة رام DDR4 حتى 32 جيجابايت مع مساحة تخزين SSD

بسعة 1 تيرابايت، التصميم مقبض حمل مدمج لسهولة التنقل كما يتميز بنظام

تبريد فعال وبوزن اجمالي 10 كجم. * جهاز اسوس ROG Strix GA35

الشركة وصفت جهاز ROG Strix GA35 بأنه اقوى ومصمم خصيصاً لتطوير

وانتاج الألعاب التي تحتاج الى سرعة ومعالجة اكبر بالاعتماد على معالجات مع نظام

تبريد بالسائل.

يتمتع جهاز ROG Strix GA35 بمعالج AMD Ryzen 9 3950X CPU

بما يصل إلى 16 نواة وبطاقة رسومات ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti

بسعة 11 جيجا مع ذاكرة رام تصل الى 64 جيجابايت وتخزين SSD بسعة تصل

الى 2 تيرابايت، الجهاز مصمم خصيصاً للتعامل مع مشاريع العمل الثقيلة مثل صناعة المحتوى.

اجهزة اسوس الجديد سهلة الفتح والترقية مما يمنح اللاعبين حرية بناء وتطوير

اجهزتهم، مع مجموعة كبيرة من ميزات التخصيص مثل إضاءة Aura Sync

وتكنولوجيا Keystone II و Scenario Profiles، لم يتم الكشف عن الاسعار بعد

ولكن ينصح بالتواصل مع وكيل ASUS الموجود في بلدك.

