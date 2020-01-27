شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمنى: الميليشيات الحوثية تعيش "حالة هسيتيريا" بعد مقتل سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب الرئيس اليمنى على محسن الأحمر، إن جماعة الحوثى كإحدى أدوات إيران فى المنطقة تعيش "حالة هيستيريا" على إثر الهزائم التى تلقتها فى جبهات مختلفة، وعقب مقتل أحد مموليها ومشرفيها قاسم سليمانى قائد فيلق القدس، وتدفع بكل قوتها للانتقام لذلك من دماء اليمنيين والسيطرة على مواردهم . وأكد الأحمر - فى تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية"، الأحد - أن همجية الحوثيين العدوانية تصطدم بثبات وبأس اليمنيين واصطفافهم. وأشاد نائب الرئيس اليمنى بالدعم الصادق الذى تقدمه السعودية لقوات الجيش الوطنى فى سبيل استعادة الدولة اليمنية وردع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس اليمنى: الميليشيات الحوثية تعيش "حالة هسيتيريا" بعد مقتل سليمانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.