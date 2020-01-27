شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا انفجار سيارة مفخخة بريف حلب السورى إلى 28 قتيلا ومصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل 8 مدنيون وأصيب 20 آخرون بجروح نتيجة انفجار سيارة مفخخة فى مدينة (اعزاز) بريف حلب الشمالى السورى، والتى تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات تركيا. وأفادت مصادر سورية -فى تصريح لوكالة أنباء (سانا)- بانفجار سيارة مفخخة أمام مطعم ومحطة وقود فى مدينة (اعزاز) بريف حلب الشمالي، مما أسفر عن وفيات وإصابات بجروح متفاوتة الخطورة، ووقوع أضرار مادية فى المنازل والممتلكات فى محيط الانفجار. وتسود فى المناطق التى تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركى مظاهر الفوضى والانفلات الأمنى نتيجة صراعات تجرى بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المدنيين فيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا انفجار سيارة مفخخة بريف حلب السورى إلى 28 قتيلا ومصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.