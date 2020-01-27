عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل يتصدر.. 3.6 مليار دولار مبيعات ألعاب الهواتف في كوريا الجنوبية

الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تجاوزت مبيعات الألعاب للهواتف الذكية في كوريا الجنوبية 4.2 تريليون وون "3.6 مليار دولار" في عام 2019، وفقا للبيانات الصادرة عن منصة البيانات الضخمة المتخصصة في الهواتف "IGAWorks".



وأظهرت بيانات قطاع الألعاب في يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري أن مبيعات سوق الألعاب للهواتف في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وفقا لوكالة يونهاب.

وبلغت مبيعات الألعاب في متاجر تطبيقات الهواتف الثلاثة -متجر "جوجل بلاي" (Google's Play Store) لأجهزة الأندرويد، ومتجر "تطبيقات أبل" (Apple's App Store) لأجهزة آيفون، ومتجر "وان" (ONE store)- ما مجموعه 4.29 تريليون وون في عام 2019.

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وأظهرت البيانات أن متجر "جوجل بلاي" حقق مبيعات بقيمة 3.37 تريليون وون "2.9 مليار دولار" في عام 2019، بنسبة 78.6% من مجموع المبيعات. وجاء متجر "وان" في المركز الثاني، ومتجر "تطبيقات أبل" في المركز الثالث.

وعلى أساس شهري، ارتفعت المبيعات بصورة حادة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أطلقت شركة "إن.سي سوفت" (NCSOFT) لعبة "Lineage 2M"، وهي لعبة متعددة اللاعبين على الإنترنت.

وأوضحت البيانات أن شركة "إن.سي سوفت" حققت أكبر حصة في السوق بنسبة 21.5%، تلتها شركة "نت ماربل" (Netmarble) بنسبة 11.7%، وشركة "نيكسون" (Nexon) بنسبة 5.1%.

كما تبين أن متوسط المدة التي يقضيها اللاعب هي 29.3 ساعة شهريا، وأنَّ فئة الثلاثينيات من العمر كانت تقضي أطول مدة في الألعاب، حيث بلغ متوسطها 44.1 ساعة.