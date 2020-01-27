عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسية تحصد لقب أجمل جدة في أوروبا

الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

حصلت امرأة روسية على لقب "أجمل جدة في أوروبا" بعد مشاركتها في مسابقة جمال دولية أقيمت في بلغاريا.



ونشر حساب "mrs_world_russia" على موقع "إنستجرام" صور إيفجينيا يجينا، 50 عاما، وأعلن فوزها بالمسابقة التي شاركت فيها 30 امرأة تبدأ أعمارهن من 40 سنة فما فوق، مضيفا أن من بين المشاركات جدات من الفلبين وسنغافورة وكوريا والهند وأوكرانيا وإستونيا ودول أخرى، وتبلغ أكبرهن سنا 76 عاما.

Advertisements

وإيفجينيا هي أم لولدين، ورغم أنها أصبحت جدة فإنها ما زالت تهتم بأناقتها، حيث أكدت أن العمر والأولاد لم يمنعوها من الاهتمام بنفسها، مشيرة إلى أن النظام الصحي والرياضة من أساسيات حياتها.

وأشادت الجدة بتنظيم مسابقة الجمال في بلغاريا، ودعت جميع النساء في سنها إلى المشاركة في مثل هذه المسابقات، حيث يتم تحفيزهن بشكل جيد.

وفازت مؤخرا الروسية "كسينيا فيبيتسكايا"، البالغة من العمر 43 عاما وهي أم لـ4 أطفال، بمسابقة ملكة جمال "سيدات الكون 2020"، في مسابقة شاركت فيها سيدات من جميع دول العالم، كما تم تتويج ملكة جمال جنوب أفريقيا "زوزيبيني تونزي"، في مدينة أتلانتا الأمريكية بلقب "ملكة جمال الكون"، مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.