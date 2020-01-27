سلطان يعتمد 249 منحة بكالوريوس بجامعتــي الشارقــة و «الأمـريكيــة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاجر خميس

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، 249 منحة دراسية لدرجة البكالوريوس في جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالإمارة، كما وجه سموه دائرة الإسكان في الشارقة، بسداد مبالغ الإيجار المتراكمة على أحد المواطنين، ومنحه سكناً بشكل عاجل. أعلن ذلك الإعلامي محمد خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أثناء تقديمه برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، موضحاً أن المنح الدراسية التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة 159 منحة دراسية بكالوريوس في جامعتي الشارقة والأمريكية في الشارقة، وقبول 65 طلباً، بعد أن تم إحالتهم إلى إدارة القبول والتسجيل للتأكد من تاريخ إصدار الشهادة الثانوية، واعتماد 11 منحة لأبناء العاملين في حكومة الشارقة و10 منح لذوي الإعاقة و4 لأبناء المواطنات، بمجموع 249 منحة.

وفي مداخلة هاتفية للمواطن سعيد السويدي، أوضح أنه تقدم للحصول مسكن من أحد برامج الإسكان في الدولة عام 2013، وحصل على موافقة لمسكن شعبي، ثم حولوا الأمر إلى وزارة البنية التحتية، وقدم إلى الوزارة كل الأوراق المطلوبة منه كاملة، وحصل على الموافقة، ولكن حتى الآن لا جديد في الأمر، وأنه يسكن بالإيجار منذ 11 عاماً.

وأعلن محمد خلف أن صاحب السمو حاكم الشارقة، وجّه دائرة الإسكان في الشارقة، بسداد مبالغ إيجار المواطن، ومنحه سكناً بشكل عاجل، وأن يتم إيقاف معاملته في وزارة البنية التحتية، وأن تكون مع دائرة الإسكان.