90 متسابقاً يتنافسون على جوائز «الخيال الإبداعي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، عن استلام أكثر من 90 مشاركة ضمن فئتي الكتابة الإبداعية، والكتاب الصامت، للدورة الثالثة من مسابقة «الخيال الإبداعي» التي أطلقتها حملة «اقرأ، احلم، ابتكر» التابعة للمجلس، وخُصصت للأطفال واليافعين من عمر 6 إلى 18 عاماً، بهدف تشجيعهم على إطلاق العنان لمخيلاتهم، والإبداع في مجال كتابة أو رسم القصص الإبداعية.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، والذي سيعقد في الفترة من 8 إلى 18 أبريل المقبل في إكسبو الشارقة، حيث رصدت اللجنة المنظمة للمسابقة جوائز مالية تقدر قيمتها الإجمالية بتسعة آلاف درهم، تذهب 5 آلاف منها إلى صاحب المركز الأول، و3 آلاف درهم إلى المركز الثاني، وألف درهم للفائز بالمركز الثالث.

قالت ميرة النقبي تنفيذية العلاقات العامة في المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «نهدف من خلال المسابقة إلى تشجيع الأطفال واليافعين على التفكير والتخيل والتعبير عن أفكارهم بصورة جمالية، إلى جانب تحفيزهم على مشاركة ما يفكرون فيه مع غيرهم، فإطلاق العنان للمخيلة والتعبير عنها بالرسم والكتابة، يلعب دوراً مهماً في بناء الشخصية الاجتماعية السوية المساهِمة في بناء بلدها وتطورها».

وتابعت النقبي: «في الدورة الجديدة من الجائزة التي تحتفي بتتويج الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، استحدثنا فئة «الكتاب الصامت» لتعريف الأجيال الجديدة بهذا النوع من الكتب، واستقبلنا أعمالاً لافتة تعبر عن توجهات الجائزة في توسيع مجال التعبير والإبداع أمام الطلبة بمختلف الوسائل، والاستفادة من الكتب الصامتة في تجاوز حاجز اللغة والتعرف إلى ثقافات العالم».

وتخصص المسابقة للفائزين إلى جانب الجوائز النقدية هدية تضم مجموعة من الكتب القيمة والقصص المختارة، وشهادة تقدير، فضلاً عن عرض أعمالهم في الموقع الإلكتروني الخاص بالحملة، فيما يحظى الفائز بالمركز الأول بفرصة الالتقاء مع كاتب في مجال أدب الطفل، إلى جانب دعوته لحضور جميع الورش التي ينظمها المجلس.