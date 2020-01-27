«مليونيات» العراق تتحدى القتل والاعتقال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

استنفر المتظاهرون العراقيون، امس الأحد، كل طاقاتهم، ونظموا تظاهرات مليونية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب في تحد واضح لكل المحاولات التي جرت في اليومين الماضيين لفض تظاهراتهم واعتصاماتهم بالقوة من خلال فتح الطرق والجسور، وحرق الخيام بالقوة من قبل القوات الأمنية، التي استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين لليوم الثاني على التوالي، ما أثار مواجهات مع المحتجين العازمين على مواصلة حراكهم، في حين أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، عن مقتل 12 متظاهراً في العاصمة بغداد، ومحافظة ذي قار، وإصابة 230 من المتظاهرين والقوات الأمنية، خلال يومين، كما أشارت إلى حصول 89 حالة اعتقال للمتظاهرين.

وقد وجه المتظاهرون بوقفتهم المليونية، امس، صفعة قوية لكل الجهات التي حاولت التنكيل بهم من خلال القتل والخطف والاعتقال، وإحراق الخيام، حيث تمكن المتظاهرون من ملء الساحات بمئات الآلاف برغم المضايقات الأمنية التي اعترضت طريقهم. وقام طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس بالانضمام إلى ساحات التظاهر بكل قوة، بعد أن وجهت تنسيقيات التظاهرات، أول أمس السبت، نداءً اليهم «من أجل تعزيز ساحات التظاهر بهم، وكانت الاستجابة منهم قوية ورادعة».

واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي في محاولة لتفريق تجمعات صغيرة في ساحتي الخلاني والوثبة، القريبتين من معسكر الاحتجاج المركزي في ساحة التحرير وسط العاصمة، بحسب مصدر في الشرطة. وقال المصدر إن 17 متظاهراً على الأقل، أصيبوا بجروح، بينهم ستة بأعيرة نارية، بينما رشق المتظاهرون الشباب قوات مكافحة الشغب بالحجارة، وألقوا زجاجات المولوتوف عليها. وانطلقت صباحاً، تظاهرات طلابية من جامعات بغداد إلى ساحة التحرير، ومن المقرر إقامة مسيرات أخرى يقودها طلاب هذا الأسبوع.

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وفي الناصرية جنوباً، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي ضد المتظاهرين في محاولة لتفريقهم من الشوارع المحيطة بساحة الحبوبي المركزية في المدينة.

وقال مصدر طبي إن خمسين متظاهراً على الأقل، أصيبوا بجروح جراء الرصاص الحي، فيما أصيب نحو مئة آخرين بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع. وتجمع المتظاهرون هناك بأعداد كبيرة بعدما أعادت الشرطة فتح الشوارع الرئيسية في المدينة.

وقال مصدر طبي إن «عدد المصابين جراء الأحداث الجارية ارتفع إلى أكثر من 75 مصاباً». وفي النجف، تظاهرت أعداد كبيرة، امس، حيث طالب المتظاهرون الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ مطالبهم المشروعة. وفي واسط، قام المتظاهرون بتنظيم تظاهرة حاشدة في مركز المحافظة، والحال نفسه حصل في محافظات المثنى، والديوانية، وميسان، والبصرة.

إلى ذلك، قالت المفوضية في بيان، إنها «وثقت مقتل 12 متظاهراً، منهم تسعة قتلى في محافظة بغداد وثلاثة في محافظة ذي قار»، مضيفة أنها «وثقت إصابة 230 من المتظاهرين والقوات الأمنية، منهم 118 في بغداد، و78 في ذي قار، و34 في محافظة البصرة، إضافة إلى حصول 89 حالة اعتقال لمتظاهرين في محافظتي بغداد والبصرة». ودعت المفوضية الأطراف كافة، إلى «وقف أي شكل من أشكال العنف وضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات، والابتعاد عن أي تصادم يؤدي إلى سقوط ضحايا والتعاون بغية حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة».