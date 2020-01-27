عروض نووية في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في استعراض عسكري ضخم، احتفلت الهند، أمس الأحد، ب«يوم الجمهورية»، الذي يوافق الذكرى السبعين لوضع دستور البلاد، بعروض في العاصمة نيودلهي شاركت فيها طائرات مقاتلة، من طراز «رافال»، وأرتال من الدبابات، إضافة إلى أنظمة الصواريخ ذات القدرة النووية. في وقت شهدت فيه ولاية آسام شرقي البلاد عدة تفجيرات.

وتجمع آلاف الهنود في نيودلهي وسط إجراءات أمنية مشددة لمشاهدة الاحتفالات، ولا سيما العرض العسكري، الذي سعت الهند من ورائه لإظهار قوتها، وفق وكالة «أسوشيتد برس». وخلال العرض، الذي استمر لمدة 90 دقيقة، وبث على الهواء مباشرة، سارت كتائب من الجيش في طريق «موكب الاحتفالات». وشاهد الهنود أرتال الدبابات، وقاذفات الصواريخ، وأنظمة الصواريخ ذات القدرة النووية، وكذلك الطائرات المقاتلة.

وإلى جانب العرض العسكري، نظمت احتفالات عروضاً مزخرفة تبرز التنوع الثقافي في الهند، حيث يرتدي رجال ونساء وأطفال ثياباً ملونة ويقومون برقصات تقليدية، وهو الأمر الذي قوبل بتصفيق حاد من المتفرجين.

وكان الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو، ضيف الشرف الرئيسي لاحتفالات هذا العام. وحصل بولسونارو على «وسام الشرف» من الرئيس رام ناث كوفيند، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، في راشتراباتي بهوان، القصر الرئاسي المترامي الأطراف. وانضم بولسونارو للزعيمين في مسيرة عسكرية عبر شارع مركزي قرب القصر الرئاسي.

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وقبل العرض، أشاد مودي بالجنود القتلى عند النصب التذكاري للحرب الذي شيد حديثاً في نيودلهي، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وعلى الرغم من تشديد السلطات الهندية الإجراءات الأمنية في البلاد تحسباً لأي هجمات أو أعمال تخريبية، لكن ولاية آسام، شهدت أربعة تفجيرات تزامناً مع الاحتفالات.

وذكرت قنوات محلية أن التفجيرات وقعت خلال عشر دقائق، صباح أمس، وكان أحدها قرب مقر للشرطة، فيما لم ترد تقارير فورية تفيد بوقوع قتلى أو مصابين. وأوضحت الشرطة أن ثلاثة تفجيرات وقعت في مدينة ديبروجاره، وانفجاراً واحداً في مدينة تشارايديو. وأظهرت كاميرات المراقبة شابين على دراجة نارية يلقيان قنبلة على الطريق، فيما أفاد مسؤولون بالشرطة بفتح تحقيق في الحادث. ورجحت الأجهزة الأمنية أن تكون الهجمات من صنع عناصر «الجبهة الموحدة لتحرير آسام»، وهي منظمة انفصالية تنشط من أجل استقلال هذه الولاية الواقعة في شرق الهند.

وتحتفل الهند بذكرى «يوم الجمهورية»، حيث اعتمدت يوم ال26 من يناير / كانون الثاني من عام 1950 دستوراً جديدياً بعد استقلالها عن بريطانيا في أغسطس / آب من عام1947.(وكالات)