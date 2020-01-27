السلطة تهدد بالانسحاب من «أوسلو» رداً على خطة ترامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدد الفلسطينيون أمس الأحد بالانسحاب من اتفاقات أوسلو التي تحدد العلاقة بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية إذا ما أعلنت الإدارة الأمريكية عن خطتها المثيرة للجدل حول النزاع في الشرق الأوسط، وفق ما قال مسؤولون فلسطينيون. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات «خطواتنا للرد على إعلان صفقة القرن تتمثل بإعلان تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وأبرزها إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية». وأضاف عريقات «إعلان الخطة سيخلق واقعا جديدا و«يحوّل الاحتلال من احتلال مؤقت إلى دائم».

ونصت اتفاقات أوسلو الثانية على فترة انتقالية لخمس سنوات يتم خلالها التفاوض على قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين. ووفقاً لعريقات فإن الصفقة التي من المتوقع الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين ستتضمن «ضم القدس والأغوار ورفض حق العودة وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967». وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية على رفض أي حل لا يجسد قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، ويحل كافة قضايا الحل النهائي بما فيها حل قضية الأسرى. وبحسب مسؤول فضل عدم الكشف عن اسمه فإن إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية يعني «انتهاء اتفاقيات أوسلو وإلغاءها وسحب الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير و«إسرائيل»».

من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبوردينة، أن قيادة السلطة ستعقد سلسلة اجتماعات وستدرس كل الخيارات بما فيها مصير السلطة الوطنية، وقال إن أي قرار تتخذه القيادة سيكون مدعوماً عربياً ودولياً. وحذر أبوردينة من تداعيات خطيرة للغاية ستحل على المنطقة بأسرها في حال تم الإعلان عن تطبيق ما تسمى «صفقة القرن»، لما فيها من مساس بسيادة دول المنطقة وهويتها، وطالب العالم العربي بالوقوف إلى جانب الموقف الفلسطيني المُشدد على أنه لا سلام ولا خطة ولا تفاهم ولا تفاوض دون القدس، مؤكدا أن ما تسمى «صفقة القرن» ستُحدِثُ مزيدًا من البلبلة التي «لا تُحمد عقباها». واعتبر أن إعلان واشنطن عن تطبيق هذه الخطة ما هو إلا محاولة لإخراج كل من رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أزمتيهما الداخليتين على حساب القضية الفلسطينية.

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وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الرئيس الأمريكي وإدارته لن يجدوا أي فلسطيني أو عربي يوافق على «صفقة القرن»، المجحفة بحق الفلسطينيين أو يجرؤ على التحدث باسمهم، وأن الشعب الفلسطيني قادر على إسقاطها كما أسقط سابقاتها.

وأضافت ان ما تُسمى «صفقة القرن» خطة أمريكية «إسرائيلية» مشتركة جرى صياغتها وكتابة بنودها خلال 3 سنوات بإشراف فريدمان وكوشنير واطلاع نتنياهو وتدخلاته في جميع تفاصيلها، ما يجعلها «إسرائيلية» خالصة تحظى بدعم ورضى المستوى السياسي في «إسرائيل». وأشار بيان الخارجية الفلسطينية إلى أنه يتضح من التسريبات التي يتم تناقلها عبر وسائل اعلامية مختلفة، أن ما يتحدث عنه الجانب الأمريكي «الإسرائيلي» مجرد تكرار ل(السلام الاقتصادي)، الذي طالما تغنى به نتنياهو، مقابل تنازل الفلسطينيين عن جميع حقوقهم، بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة.

وقررت القوى الفلسطينية اعتبار يوم الاعلان عن الصفقة يوم غضب شعبي وجماهيري واسع ردا على هذا العدوان الجديد. وشددت على ان الشعب الفلسطيني لن يرضخ ولن يتم تطويع ارادته السياسية للقبول بالتنازل عن الحقوق الوطنية المشروعة.

في سياق متصل، رفعت قوات الاحتلال حالة التأهب في الضفة الغربية الى مستويات أعلى، تحسبا من اندلاع مواجهات. (وكالات)