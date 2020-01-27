محمد بن زايد: نثق بقدرة الصين على احتواء «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التضامن مع الحكومة الصينية في مواجهة انتشار فيروس «كورونا». وأكد سموه استعداد الإمارات لتقديم كافة أشكال الدعم للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس.

وقال سموه على «تويتر»، أمس الأحد: «نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس «كورونا».. نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة.. دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس».



ترأس اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات

العويس: الدولة خالية من أي حالات مصابة بالفيروس



أكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلو دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، وأن كافة الجهات اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.

جاء ذلك خلال ترؤس العويس اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني، أمس، بحضور عدد من الجهات المعنية المختصة، لمناقشة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ، حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة جاهزية كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع المرض في حال الاشتباه أو التبليغ عن أي حالة ترد للدولة.

و تم رفع حالة الاستعداد للتعامل مع الحالات بشكل احترازي واستباقي عبر منافذ الدولة وتعميم آليات التعامل الطبي مع المرض من خلال تثقيف الكادر الصحي العامل بالمنشآت الطبية الحكومية والخاصة لمنع وصول المرض وانتشاره بالدولة.

وأكد الوزير ضرورة استسقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، إضافة إلى ضرورة نشر الإرشادات اللازمة للجمهور والتأكيد على اتباعها حفاظاً على سلامتهم.

( وام)



«أبوظبي للصحة العامة: الامارات خالية من الاصابة

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نفى مركز أبوظبي للصحة العامة، وجود أي مريض مصاب بفيروس «كورونا الجديد 2019 » حتى الآن داخل الدولة ، وإن الإشاعة المتداولة عن وجود مريض في أحد مستشفيات إمارة أبوظبي غير صحيحة.

وفي حال طلب أي دعم أو استفسار طبي يرجى التواصل مع خدمة «استجابة» بمركز قيادة عمليات دائرة الصحة- أبوظبي على هاتف 8001717.



«طيران الإمارات» تصدر بياناً بشأن رحلاتها إلى الصين



قالت شركة «طيران الإمارات» إن المسافرين من وإلى الوجهات الصينية: ووهان، وشنغهاي، وبكين، وقوانجتشو، والذين قطعوا تذاكر صادرة في أو قبل تاريخ 24 يناير الى 23 فبراير، يمكنهم الاستفادة من إعفاءات رسوم إعادة الحجز ورسوم استرداد الأموال. حيث يمكنهم تغيير الحجز لسبعة أيام أو استرداد اموالهم في حال لم يعودوا يرغبون في السفر

كما يمكن للعملاء طلب استرداد أموالهم في حال لم يعودوا يرغبون في السفر من وإلى ووهان في الفترة من 23 يناير حتى 23 فبراير ،وبالنسبة الى شنغهاي، وبكين، وقوانجتشو فحتى 29 فبراير المقبل.



«الخارجية» تدعو المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى الصين



دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة إلى تأجيل سفرهم إلى الصين، نظراً لما تشهده من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: «حرصاً على سلامة المواطنين، تدعو الوزارة مواطني الدولة لتأجيل السفر الى الصين إلا في حالات الضرورة القصوى».

كما أكّدت على المواطنين في الخارج أهمية اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظاً على سلامتهم، وفي الحالات الطارئة يرجى التواصل مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز اتصال الوزارة على الرقم 0097180044444. والتسجيل في خدمة تواجدي عبر موقعها الإلكتروني ⁦‪. mofaic.gov.ae