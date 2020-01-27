نيوكاسل ينضم للملكية العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أجمعت الصحف البريطانية الصادرة، أمس، على قرب صفقة بيع نادي نيوكاسل الإنجليزي رسمياً مقابل 340 مليون إسترليني، على أن يكون الشاري الجديد خليجي، عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يجري ممثلوه مفاوضات لشراء النادي العريق.

وفي حال بيع نيوكاسل، فإنه سينضم إلى مجموعة الأندية الإنجليزية المملوكة لعرب، وهي مانشستر سيتي وأستون فيلا وهال سيتي.

وذكر تقرير صحفي، أن المفاوضات بدأت فعلاً، وأن إعلان الصفقة، سيكون مطلع الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تكون سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي، تحاول منذ عامين ونصف، شراء النادي ضمن مجلس الإدارة الجديد مع آل روبن.

وفي سياق متصل، يستعد نيوكاسل لاستعارة مهاجم بوروسيا دورتموند الأسباني باكو ألكاسير ثم مناقشة شرائه في الصيف مقابل 25 مليون إسترليني، وتسبب وصول المهاجم النرويجي هالاند بتراجع مشاركة نجم برشلونة السابق.