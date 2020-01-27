إنجاز الأعمال الإنشائية في حديقة طوي السامان بكلفة 4 ملايين درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن



أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مؤخراً، الأعمال الإنشائية في حديقة طوي السامان، في منطقة البطائح بمدينة الذيد،على مساحة 70 ألف متر مربع، بكلفة 4 ملايين درهم، وسلّمتها إلى الجهة المنتفعة، لتباشر أعمال التجميل والزراعة تمهيداً لافتتاحها.

وأوضح المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس الدائرة، أن أعمال الحدائق والمماشي المطاطية، تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وجاء إنشاء الحديقة، لخدمة أهالي المنطقة، متنفساً لهم، وهو ما يعكس رؤية سموّه الرامية إلى إنشاء الحدائق والمتنزّهات في كل مناطق الشارقة.

وتضم الحديقة الموضوعة ضمن الخطة التنموية للدائرة، لتلبية احتياجات المجالس البلدية، الخدمات والمرافق كافة، من مسجد وكافيتريا ودورات مياه، وملعب كرة قدم، وركن مخصص لألعاب الأطفال، وشبكة متكاملة لري المزروعات، لتباشر الجهة المنتفعة بزراعتها بمسطحات خضراء وغيرها. كما بدأت الدائرة حالياً بأعمال توصيل الكهرباء والمياه.

وبين أن المساحة الإجمالية للحديقة بلغت 70 ألف متر مربع، رُوعي في تصميمها معايير الجودة، حيث تعدّ أساساً لمنهج تصميم الحدائق، وتضم منطقة الحديقة الرئيسية مدخلين رئيسيين، أحدهما مزود بمبنى يضم مسجداً وحمامات، وكافيتريا ومكتباً، وغرف كهرباء، ومضخات، ومنطقة لألعاب الأطفال، وملعباً لكرة القدم، مع إنشاء ممرات المشاة، ووحدات إضاءة مخصصة للحديقة، تمثلت في تركيب 100 عمود إنارة موفر للطاقة، تعمل بالطاقة الشمسية، وتضيء مساءً تلقائياً. فضلاً عن تثبيت 10 أعمدة إنارة في الملعب.

وشهدت منطقة البطائح خلال الأعوام الماضية، جهوداً كبيرة من الدوائر الحكومية، والجهات المختصة، حتى تتحول إلى منطقة متكاملة لا تنقصها أية خدمات، تسهيلاً على السكان وأسرهم. كما شهدت تطوراً في مستوى الخدمات،

لا سيما الحركة العمرانية، وتوسعت أفقياً بإنشاء مشاريع تطويرية، فيما أنشئت مرافقها الخدمية وفق أعلى المعايير.