شكرا لقرائتكم خبر عن أسماك قرش تمشي في المحيط والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف علماء 4 أنواع جديدة من أسماك القرش، يمكنها المشي بالقرب من الساحل الشمالي لأستراليا.

وقال العلماء إن هذه الأسماك تستخدم زعانفها الصدرية والحوضية، كأرجل للمشي في المياه، وتساعدها على البحث عن طعامها بين الصخور والشعاب المرجانية، من خلال دراسة استغرقت 12 عاماً. وبحسب مؤسسة «كونزرفييشن إنترناشيونال» لا يشكل هذا النوع من سمك القرش أي تهديد على سلامة الإنسان، كونه يتغذى على الأسماك الصغيرة والرخويات التي تعيش في المياه الضحلة.

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