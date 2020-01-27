قياس تدفق الدم بالذكاء الاصطناعي .. ومنصة تترجم لغة الإشارة إلى نص

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تحت شعار «صحة الإمارات مسؤولية مشتركة»، تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي، من اليوم إلى 30 يناير/‏‏‏‏‏‏ كانون الثاني الجاري، في أوسع مشاركة لها في المعرض بحزمة مشاريع صحية مبتكرة، لتكون الأولى من نوعها في المنطقة، والعالم، يرتكز معظمها على تقنيات الجيل القادم من الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، و«بلوك تشين»، مع التركيز على الرعاية الصحية الوقائية والخدمات الذكية على مدار الساعة من دون تدخل بشري.

وقال عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إنه في الوقت الذي تقدم فيه دولة الإمارات نماذج ملهمة للعالم تعيد صياغة الوعي حول المستقبل المستدام، يقف القطاع الصحي بالدولة على أعتاب مرحلة جديدة للخمسين عاماً القادمة من مسيرته الريادية، متوجهاً إلى إمارات 2071 بعزيمة وثقة وخريطة طريق للمستقبل، تتضمن منصات عمل مبتكرة في جميع ميادين العمل الحكومي، بهدف إنجاز ملفات وطنية مهمة، لتقدم نموذجاً مبتكراً للجيل القادم من الممارسات الصحية الوقائية، نحو إعادة ابتكار خدمات صحية مستقبلية لتقدم حلولاً تنبؤية للمرضى، مبنية على الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن نوعية مشاركة الوزارة في «الصحة العربي» تأتي ترجمة لتطلعات القيادة الرشيدة في عام الاستعداد للخمسين نحو تمهيد الطريق أمام حقبة جديدة للرعاية الصحية الذكية والابتكار بمنصة وطنية موحدة تحمل شعار «صحة الإمارات مسؤولية مشتركة».

وأردف العويس: «من خلال منصة صحة الإمارات مسؤولية مشتركة»، نتطلع للخمسين عاماً القادمة لتكون خدماتنا الصحية مبنية على الابتكار واستشراف المستقبل وتسخير الذكاء الاصطناعي ومن دون تدخل بشري، من خلال خدمات ذكية تصل للمرضى أينما كان موقعهم، ومن خلال زرع الأجهزة الذكية في جسم الإنسان التي ستنبئ بإمكانية حدوث أمراض أو مضاعفات معينة، وعليه يتم التدخل من قبل الطبيب المعالج، أو الروبوت عن بعد، من دون الحاجة لوصول المريض إلى المنشأة الصحية.

وكشف الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة أن المشاركة الوزارة في بالمعرض تشكل زيادة في عدد المشاريع الصحية المبتكرة عن الدورة السابقة، بحزمة مبتكرة من الخدمات الصحية التي تحمل بصمات الذكاء الاصطناعي.

وقال: سيتمكن الزوار والمهتمون والعارضون عند زيارتهم منصة الوزارة من الاطلاع على حزمة فريدة من الخدمات الصحية الذكية والمستقبلية التي تنتمي للجيل الخامس من التكنولوجيا، والتي حرصت الوزارة على تبويبها إلى أربعة محاور رئيسية هي؛ «محور الوقاية والأمراض غير السارية، محور الذكاء الاصطناعي، محور الخدمات الصحية المبتكرة ومحور الصحة النفسية. وتنصب جميعها في ملف موحد للمريض على مستوى الدولة، لتعزيز صحة أفراد المجتمع خلال الخمسين عاماً القادمة، وصولاً لمئوية الإمارات 2071 من خلال تنفيذ مشاريع صحية وقائية تستهدف الأطفال، واليافعين».

وتعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع البرنامج الوطني للفحص الدوري الشامل المبكر، ضمن مشاركتها في المعرض.ويعتبر البرنامج أحد أهم البرامج الوقائية المتكاملة التي أطلقتها الوزارة، بهدف تقديم خدمات صحية وقائية ذكية مبنية على الابتكار واستشراف المستقبل لتلبية كل احتياجات المرضى، من خلال الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وعوامل الخطورة المسببة لها، وبعض أنواع السرطانات الشائعة التي يمكن علاجها في مراحلها الأولى.

وفي هذا السياق قال الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية: إن مشاركة الوزارة في المعرض جاءت بهدف التركيز على صحة الإمارات خلال 50 عاماً القادمة 2071 من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ مشاريع وقائية تستهدف الجيل القادم من الأطفال واليافعين.

من جهتها أكدت الدكتورة عائشة سهيل، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية، أن مبادرة البرنامج الوطني للفحص الدوري الشامل تساعد في الكشف عن المرض في مرحلة مبكرة، يكون فيها علاجه أسهل وأقل كلفة، وأكثر فعالية.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالشراكة مع مستشفى فيــلادلفـيــــا CHOPS للأطفـــال فــــي واشنطن، عن إطلاق التقنية الأولى من نوعها على مستوى العالم لمراقبة وقياس تدفق الدم لدماغ الخدج في الوقت الفعلي بتقنية الذكاء الاصطناعي، لتحريض عملية الإنعاش التلقائي لدماغ الخديج من خلال الجمع بين التعلم الآلي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتوفير رعاية أكثر مثالية. وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، أن استقدام هذه التقنية يمكن أن يغير جذرياً كيف تدار عمليات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) للأطفال بالمستشفى في حالات الرعاية الحرجة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال الخدج وحالات الاعتلال القلبي لديهم، الذي من شأنه أن يقلل معدل الوفيات، فضلاً عن تحسين النتائج العلاجية على المدى الطويل، بعد خروج الخديج من العناية المركزة.

وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الجهاز الأول من نوعه الذي يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في تقييم جروح القدم السكرية، بأداة تشخيص محمولة باليد، تتيح إدارة الجروح المزمنة وفق المسار السريع، ضمن حزمة المشاريع الصحية المبتكرة التي تعرضها في المعرض.

وكشفت الوزارة، عن أن الجهاز الذي أطلق بالتعاون مع شركة «إيميتاك» للحلول الصحية، أصبح طور الاستخدام في بعض عيادات السكري بالمراكز الصحية والمستشفيات في الوزارة. ويساعد على التقييم الدقيق لجروح القدم السكرية، وتسريع التئامها وشفائها بنسبة عالية، ما يسهم في تحقيق نتائج أفضل في علاج مرضى السكري وخفض كلف الرعاية الصحية. مشددة على أهمية التوعية والتثقيف الصحي، لتفادي المضاعفات الخطرة للقدم السكرية.

وأكد الدكتور يوسف السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، أن إطلاق المشروع يأتي في إطار سلسلة مشاريع لدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية، بما يحقق استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز صحة المجتمع، بتقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة، وبمعايير عالمية تفوق توقعات المرضى.

وقالت الدكتورة كلثوم البلوشي، مديرة إدارة المستشفيات إن الجهاز، يسهم في تفادي مضاعفات السكري، بأجهزة تعمل بالذكاء الاصطناعي Al ومستشعرات الأطياف المتعددة.

كما أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشروع منصة «رفاهية»، لقياس مؤشر السعادة لدى الفريق الطبي والمرضى.

وتهدف الوزارة من خلال هذا المشروع، الذي جاء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ووزارة الذكاء الاصطناعي، والذي يتضمن إنشاء منصة رفاهية لقياس نسبة السعادة والرفاهية لدى المرضى والكادر الطبي، إلى تطوير تصاميم حكومية مستقبلية من خلال تعزيز كافة السياسات والبرامج والخدمات الحكومية التي تسهم في صناعة مجتمع إيجابي وسعيد، وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات.

كما كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالشراكة مع وزارة الذكاء الاصطناعي عن منصة ذكية لترجمة لغة الإشارة للمرضى من أصحاب الهمم «الصم والبكم»، إلى لغة مفهومة من الفريق الطبي.

وأكد عوض صغيّر الكتبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة سعي وزارة الصحة ووقاية المجتمع لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية لتقديم خدمات صحية ذات جودة للمرضى من أصحاب الهمم.