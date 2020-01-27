«دبي للمجوهرات» تواصل تغيير حياة الرابحين بالعملات الذهبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات العديد من الجوائز الذهبية للمئات من متسوقي المجوهرات في دبي، ضمن فعاليات النسخة ال25 من مهرجان دبي للتسوق.

وفاز الباكستاني بارفيز، في السحب اليومي الذي أقيم في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد شراء مجوهرات بقيمة 500 درهم فقط قبل السفر إلى باكستان لقضاء إجازته السنوية.

وقال بافيز: عندما تلقيت المكالمة من فريق مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، كنت في باكستان مع عائلتي، اعتقدت في البداية أنها مزحة، لكن تأكدت من الفوز بعد عودتي من الإجازة. ما زلت أشعر بالسعادة للفوز بالعديد من العملات الذهبية، إنها لحظة تغير الحياة.

وخلال أحد السحوبات التي أجريت الأسبوع الماضي فازت الطفلة نفيشة من بنجلاديش ب 25 عملة ذهبية من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات. وقال والدها: أنا سعيد جداً، لقد شاركت في حملات ترويجية مختلفة، ولكني لم أفز بأي شيء. أريد الاحتفاظ بالعملات الذهبية لمستقبل نفيشة. لم أكن أعلم أبداً أنني عندما أقوم بإنفاق 3400، سأكون قادراً على الفوز بهذا العدد الكبير من الجوائز الذهبية.

أما علي حسن فأراد أن يفاجئ زوجته بقلادة ذهبية، وفوجئ في المقابل بفوزه ب 25 قطعة ذهبية. وقال: «حقاً سعيد للفوز بالإصدار الخاص من عملات دبي مدينة الذهب. لم أخطط بعد لما سأفعله بالقطع النقدية. سأعتز بهذا الفوز دائماً».

ومع كل عملية شراء للمجوهرات بقيمة 500 درهم من أي من منافذ المجوهرات المشاركة، يحصل العملاء على قسيمة سحب واحدة ستمكنهم من الفوز بجوائز تصل إلى 3000 عملة ذهبية زنة 8 جرامات خلال السحب.

ويكون هناك 5 فائزين في سحوبات يومية حتى 1 فبراير/شباط المقبل؛ ويحصل الفائز الأول على 25 عملة ذهبية، والثاني على 20، والثالث على 15، والرابع على 10 عملات ذهبية، والفائز الخامس سيحصل على 5 عملات ذهبية.