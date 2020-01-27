«واجهة التعليم» ومؤتمر الشباب بالشرق الأوسط 10 فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تشهد أبوظبي انطلاق الدورة السادسة من معرض «واجهة التعليم»، ومنتدى شباب الشرق الأوسط، في قصر الإمارات، خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 120 مؤسسة تعليمية، ونخبة من أفضل الجامعات الدولية والمحلية، موفراً لها فرصة فريدة لتقديم مؤسساتها وبرامجها الدراسية وغيرها من الخدمات والمسارات التعليمية لأكثر من 15 ألف طالب، وأولياء أمور، والمتعلمين من الكبار، والدارسين في التعليم العالي من ماجستير، ودكتوراه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، صباح أمس، في مسرح كلية الشرطة في أبوظبي، بحضور العقيد الدكتور عمر إبراهيم آل علي، مدير مركز تنمية القادة بوزارة الداخلية، والدكتور فيصل البكري مستشار وزير التربية والتعليم، ومريم أهلي الرئيس التنفيذي لمعرض واجهة التعليم، وحمد المغربي مدير عام الخدمات البحرية والأكاديمية البحرية في موانئ أبوظبي.

وقال آل علي، إن هذا المعرض يحظى بدعم مستمر من وزارة الداخلية على مدى الأعوام الماضية، في تأكيد على مكانتنا كشريك استراتيجي لهذه الفعالية الواعدة، لنضع أبناءنا من طلبة العلم والمعرفة على الطريق الصحيح، في سبيل تعريفهم بالمؤسسات الأكاديمية، والبرامج الدراسية، والمنح التعليمية.

من جانبها، قالت الدكتورة موزة سعيد البادي، رئيس مجلس إدارة معرض واجهة التعليم، إن المعرض يتخلله تنظيم مؤتمر بعنوان «الشباب في الشرق الأوسط لعام 2020»، الذي يضم مجموعة من الحلقات النقاشية والحوارية.

وقال الدكتور فيصل الباكري مستشار وزير التربية والتعليم، إن قيادتنا تولي اهتماماً عظيماً بالتعليم في دولة الإمارات، باعتباره حجر الأساس الذي لا غنى عنه في تشييد نهضة مأمولة، ودعم مجتمع عصري متقدم قائم على المعرفة، ومؤهل للتفاعل والتعاون برُقيّ وتحضر مع غيره من المجتمعات، وإن ما حققته دولة الإمارات في هذا الصدد من أفضل أنظمة التعليم العام والعالي والتقني والمهني في المنطقة.

وقالت مريم الأهلي، الرئيس التنفيذي لمعرض واجهة التعليم، يأتي المعرض هذا العام في نسخته السادسة بمشاركة أكثر من 120 مؤسسة تعليمية ونخبة من أفضل الجامعات الدولية والمحلية، إذ يوفر لها فرصة فريدة لتقديم مؤسساتها وبرامجها الدراسية وغيرها من الخدمات والمسارات التعليمية لأكثر من 15 ألف طالب وأولياء أمور. وقال حمد المغربي، إن موانئ أبوظبي تقوم بدعم كبير لخدمة قطاع التعليم في الإمارات حيث تستقطب مجموعة من الطلاب المتخصصين في المجال البحري، الذي يعتبر من اندر التخصصات ويحتاج إلى كفاءات ذات مستوى عال، مضيفاً أن موانئ أبوظبي تستهدف استقطاب 30 طالباً سنوياً للعمل، منهم 15 طالباً في تخصص الهندسة، و15 في تخصص قيادة السفن.