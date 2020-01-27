زلزال ألازيغ التركية يُخلِّف 38 قتيلاً و1600 جريح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أمس الأحد، حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي تركيا، إلى 38 قتيلاً، بعد انتشال عدد من الجثث من أسفل المباني المنهارة، وتضاؤل الأمل في العثور على ناجين تحت الأنقاض، فيما تجاوزت أعداد المصابين 1600 شخص.

وعثر على ثلاث جثث، وسط أنقاض مبنى منهار في حي سورسورو بمدينة ألازيغ؛ مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6,7 درجات. وانخرطت نساء في البكاء، قرب موقع الحادث، بعد إعلامهن بوجود أقاربهن بين الضحايا.

وتمكن المنقذون الذين يعملون في البرد القارس، من إنقاذ 45 شخصاً من تحت الأنقاض مساء الجمعة. وأفاد وزير الداخلية سليمان صويلو أمس، بارتفاع الحصيلة المؤقتة للضحايا إلى 35 قتيلاً، وأكثر من 1600 جريح. ويتلقى حوالي 100 شخص العلاج في المستشفيات، 13 منهم في حالة حرجة.

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وعلى مقربة من مبنى مكون من أربعة طوابق، انهار في سورسورو، تجمع عشرات الأشخاص القلقين من وجود أقرباء لهم بين الركام.

لكن بعد 36 ساعة من الزلزال، ومع انخفاض الحرارة ليلاً إلى عشر درجات تحت الصفر، تراجع الأمل في العثور على أحياء. وأزال المنقذون أكوام الركام قطعة تلو أخرى، مستعينين بكلاب مدربة، حيث لا يزال أشخاص عالقين تحت المبنى.

ولا يزال عدد من سكان المدينة يشعرون بالخوف بسبب الهزات الارتدادية التي ضربت المنطقة وتجاوز عددها 600. وأمضى عدد منهم ليلتهم خارج منازلهم مرة أخرى. وتم إيواء أكثر من 15 ألف مواطن في قاعات رياضية ومدارس، كما نصبت أكثر من خمسة آلاف خيمة في المدينة، وفق السلطات.

وتقع تركيا في منطقة زلازل هي الأكثر نشاطاً في العالم. وتسبب زلزال قوي ضرب شرقي البلاد عام 1999 في مقتل أكثر من 17 ألف شخص. (أ ف ب)