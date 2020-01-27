شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: نتابع التطورات المرتبطة بفيروس كورونا فى أسواق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن السعودية تتابع عن كثب التطورات فى أسواق النفط العالمية الناجمة عن "التوقعات المتشائمة" بسبب تأثير فيروس كورونا الجديد على الاقتصادين الصينى والعالمى وعلى مقومات سوق النفط.

وقال الأمير عبد العزيز، إنه واثق من قدرة الحكومة الصينية والمجتمع الدولى على احتواء انتشار الفيروس كورونا والقضاء عليه تماما.

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وأضاف أن التأثير على أسواق النفط" تحركه بشكل أساسى عوامل نفسيه والتوقعات السلبية للغاية لدى بعض المشاركين فى السوق على الرغم من تأثيره المحدود جدا على الطلب العالمى للنفط".

وقال الأمير عبد العزيز إنه واثق من أن السعودية ومنتجو أوبك+ الآخرون لديهم القدرة والمرونة للرد على أى تطورات للحفاظ على استقرار سوق النفط إذا لزم الأمر.