الرئيس الموريتانى يبحث مع نظيره الغينى القضايا ذات الاهتمام المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس الموريتاني ، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، في العاصمة نواكشوط، مع رئيس غينسا بيساوو المنتخب الدكتور عمارو سيسوكو امبالو، القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في منطقة الساحل.
وذكرت الإذاعة الموريتانية أن اللقاء تناول كذلك بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين.
وتربط موريتانيا بدولة غينيا بيساو علاقات تعاون ودية ذات جذور عريقة بحكم انتماء البلدين لعدد من المنظمات الإقليمية والدولية واشتراكهما في العديد من الاتفاقيات.
وكان عمارو سيسوكو امبالو وهو لواء سابق في الجيش ورئيس وزراء سابق قد فاز في الانتخابات الرئاسية في غينيا-بيساو، التي نظم شوطها الثاني في التاسع والعشرين ديسمبر الماضي.
ويعتبر رئيس غينسا بيساوو الجديد لواء متخصص في المسائل الدفاعية والجيوستراتيجية، وكان ممثل صندوق استثمار ليبي في غرب إفريقيا.
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