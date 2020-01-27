وزير عراقي سابق: الصواريخ التي استهدفت سفارة واشنطن أحرقت مطعمها

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قال وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري، إن الصواريخ التي أطلقها مجهولون الأحد، سقطت داخل مجمع السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد، ما أدى لإحراق مطعم السفارة.

وتعرضت السفارة الأمريكية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، لهجمات صاروخية متكررة، لكن هذه المرة الأولى التي تسقط فيها الصواريخ داخل مجمع السفارة.

وكان مصدر أمني قد أبلغ الخليج 365 بأن مجهولين أطلقوا 5 صواريخ من نوع كاتيوشا تجاه السفارة الأمريكية، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وفي تغريدة، قال زيباري "تلقى مجمع السفارة الأمريكية في بغداد صواريخ مباشرة من قبل الميليشيات الجامحة"، مبيناً أن "مطعم السفارة تعرض لأضرار وحرق".

واعتبر زيباري، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "هذه لعبة خطرة جداً من قبل الفصائل غير المنضبطة لتحفيز الموقف المتوتر، ويجب أن تتوقف".

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وفي وقت سابق، أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، استهداف السفارة الأمريكية بصواريخ كاتيوشا، وقال إنه أمر بملاحقة المسؤولين عن الهجوم لتقديمهم للعدالة.

وقال عبد المهدي، في بيان: "مرة أخرى يتكرر العدوان على بعثة دبلوماسية أجنبية بسقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا داخل حرم السفارة الأمريكية"، دون مزيد من التفاصيل.

وهذا هو خامس هجوم من نوعه منذ مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على نحو غير مسبوق؛ ما أثار مخاوف عراقية من تحول البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات.

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