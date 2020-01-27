ريال مدريد يستعيد الصدارة بفوز صعب على بلد الوليد

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق ريال مدريد انتصارًا صعبًا بهدف دون رد، على بلد الوليد، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليجا.
وسجل هدف ريال مدريد الوحيد في اللقاء ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 78.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.
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