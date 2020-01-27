نيمار يقود سان جيرمان لعبور ليل

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صحيفة الخليج الالكترونية
قاد البرازيلي نيمار فريقه باريس سان جيرمان، لتخطي ضيفه ليل بهدفين نظيفين مساء الأحد، في ختام الجولة 21 من الدوري الفرنسي.
وأحرز نيمار هدفي اللقاء في الدقيقتين 28 و52 من ركلة جزاء.
ورفع المتصدر سان جيرمان رصيده إلى 52 نقطة، بفارق 10 نقاط أمام مرسيليا أقرب مطارديه، فيما تجمد رصيد ليل عند 31 نقطة في المركز السابع.
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