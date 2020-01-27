نابولي يضرب يوفنتوس في مباراة مثيرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق نابولي فوزًا صعبًا على ضيفه يوفنتوس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، بملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.
أحرز بيوتر زيلينسكي هدف نابولي الأول بالدقيقة 63، وضاعف لورينزو إنسيني النتيجة بالدقيقة 86، فيما سجل كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس الوحيد بالدقيقة 90.
وبفوز نابولي، رفع فريق الجنوب رصيده إلى 27 نقطة بالمركز العاشر، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 51 نقطة في الصدارة.
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