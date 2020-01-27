شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع جندى أمريكى إثر انقلاب سيارته أثناء مهمة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الأمريكي ، أن أحد جنود الاحتياط الأمريكيين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراح أصيب بها اثر انقلاب سيارته في سوريا مؤخرا.

وأضاف الجيش الأمريكي- في بيان اليوم الأحد- أن الجندي القتيل يدعى "انطونيو مور" وينتمي لوحدة المهندسين العسكريين ويبلغ من العمر 22 عاما، حيث توفى أثناء اشتراكه في أول مهمة لإزالة الإلغام بمحافظة (دير الزور) السورية، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية.