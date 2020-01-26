محمد بن سلمان يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: رعى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأحد، حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، وذلك بمقر الكلية في الرياض.

ولدى وصول ولي العهد، يرافقه الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، كان في استقباله، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والفريق طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار ركن حازم بن غشيان.

وشهد الأمير محمد بن سلمان العرض العسكري لطلبة الكلية، وتسليم راية الكلية، وبعد أداء الخريجين القسم، وإعلان النتائج، سلم ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة، كما سلم الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة.

بعد ذلك تسلم ولي العهد هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة، ثم عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لولي العهد مع الطلبة الخريجين، ثم تسلم بعد ذلك هدية تذكارية من قائد القوات الجوية بهذه المناسبة.

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وأكد قائد كلية الملك فيصل أن كلية الملك فيصل الجوية تحظى بدعم غير محدود من الحكومة الرشيدة، منذ نشأتها إلى أن أخذت مكانها المرموق بين كليات العالم المتقدمة، وذلك من أجل النهوض بمستوى التعليم والتدريب وتطويرهما.

وأوضح أن هذه الدورة تضم أربعة طلاب من مملكة البحرين الشقيقة وثلاثة طلاب من دولة الكويت الشقيقة، أمضوا مع زملائهم أكثر من ثلاث سنوات في ميادين التدريب ومقاعد الدراسة، أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها الخريج راكان العطوي، عبر فيها عن سعادته وزملائه برعاية وتشريف ولي العهد لحفل تخريجهم.