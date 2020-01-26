الإمارات تؤكد خلوها من فيروس كورونا

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ابوظبي: أكدت الإمارات الأحد خلوها من فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما اعلن وزير الصحة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس "خلو دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، وأن كافة الجهات اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة".

وكانت سلطات مطاري أبو ظبي ودبي اعلنتا الخميس انه سيتم اخضاع كل المسافرين الوافدين على متن رحلات مباشرة من الصين للفحص.

بحسب الأرقام الصادرة الأحد، سجّلت في الصين قرابة ألفي إصابة بينها 56 حالة وفاة. وكانت حصيلة السبت تشير إلى 1300 إصابة و41 حالة وفاة.

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ودعت الإمارات مواطنيها الأحد إلى تأجيل سفرهم إلى الصين بسبب فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وكتبت الوزارة في تغريدة على تويتر "في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار لفيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة المواطنين، تدعو وزارة الخارجية مواطني الدولة بتأجيل السفر الى جمهورية الصين الشعبية إلا في حالات الضرورة القصوى".

عززت الصين الأحد القيود على حركة السير سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجدّ، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.