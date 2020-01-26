شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام السودانى يدعو الإدارة الأمريكية للإسراع فى رفع الحظر عن بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب العام السودانى، تاج السر الحبر، الإدارة الأمريكية إلى الإسراع برفع الحظر على السودان، لزوال أسبابه.

وأعرب النائب العام السوداني، خلال لقائه وفدا من الكونجرس الأمريكي، يزور السودان حاليا، عن سعادته باللقاء، وتعهد بالتحقيق في كافة الانتهاكات وجرائم القتل التي وقعت منذ عام 1989، وفي جرائم الفساد والمال العام والجرائم الأخرى ذات الصلة، لافتا إلى أنه أصدر قرارات بتشكيل عدد من لجان التحري والتحقيق في كافة الجرائم التي وقعت خلال الفترة السابقة.

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وأوضح النائب العام - وفقا لوكالة السودان للأنباء- أن هناك صعوبات تعترض سير عمل تلك اللجان، خاصة رفع الحصانات، لافتا إلى أن النيابة العامة تعمل بجهد وتنسيق لأجل رفعها عن مرتكبي تلك الجرائم، وأن هناك رؤية جديدة فيما يتعلق برفع الحصانات ترتبط بالإخطار وفي مدة زمنية محددة.

وقال النائب العام إن لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة مستقلة، وتم منحها سلطات النائب العام، لأجل زيادة فاعليتها باتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الجناة للمحاكمة.

وفي تعليقه على إمكانية تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، قال النائب العام إن الأمر مرهون بنتائج المفاوضات الجارية ومتعلق بأطراف عدة بما فيهم الضحايا وأسرهم، فضلا عن مسائل قانونية تستلزم النظر فيها.