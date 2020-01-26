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قنصلية السعودية بقوانجو تدعو مواطنيها لمغادرة الصين فورًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت القنصلية السعودية في قوانجو ، من السعوديين  المقيمين بها ، إلى مغادرة الصين فورًا نظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد.

 

وناشدت القنصلية -وفقا لموقع سبق السعودى- مواطنيها في تغريدة عبر منصة تويتر ، تأجيل الزيارات المجدولة إلى الصين سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية.

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كما دعت القنصلية الطلبة السعوديين الموجودين في المملكة حاليًا إلى عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.

 

 

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