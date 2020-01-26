شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية السعودية بقوانجو تدعو مواطنيها لمغادرة الصين فورًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت القنصلية السعودية في قوانجو ، من السعوديين المقيمين بها ، إلى مغادرة الصين فورًا نظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وناشدت القنصلية -وفقا لموقع سبق السعودى- مواطنيها في تغريدة عبر منصة تويتر ، تأجيل الزيارات المجدولة إلى الصين سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية.
كما دعت القنصلية الطلبة السعوديين الموجودين في المملكة حاليًا إلى عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.
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