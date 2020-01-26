شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: تركيا تنقل مسلحى تنظيم جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أن تركيا تنقل مسلحى تنظيم جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية.

وقال المسمارى، في تصريحات أوردتها قناة " سكاى نيوز" اليوم الأحد، إن العملية التي يشنها الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر فى منطقة أبو قرين استباقيا ورسالة للميليشيات.

وشدد على أن عمليات قوات الجيش الوطني الليبي في منطقة أبو قرين لا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المعركة مستمرة مع الإرهابيين والميليشيات الإجرامية والسوريين المغرر بهم، الذين تم إحضارهم للقتال إلى جانب ميليشيات مصراتة.