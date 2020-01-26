شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يلتقى ممثلى المجتمع المحلى في محافظة العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الملك عبدالله الثانى، عاهل الأردن، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولي العهد، في العقبة اليوم الأحد، مع ممثلى المجتمع المحلى فى محافظة العقبة، من أعيان ونواب ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء البلديات فيها.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال الملك، خلال اللقاء، الذى حضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، "تحياتى لأهلي وربعى في محافظة العقبة"، مشيرا جلالته إلى أنه سيجتمع مع أهل الجنوب خلال الشهور المقبلة، للوقوف على المشاكل في المنطقة.

وفي تعليق للملك، حول مداخلة بخصوص السلام والقضية الفلسطينية، شدد على مواقف الأردن الثابتة والمبدئية في هذا الصدد. وبين الملك أنه وخلال اجتماعه مع مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة، وجه لوضع خطة للعام 2020، لتحسين السياحة والصناعات وتطوير المطار، بما يسهم في التخفيف عن الأهل والحد من الفقر والبطالة بأقصى سرعة، مؤكدا على إمكانيات العقبة ليس للأردن فقط، وإنما للإقليم.

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ولفت الملك إلى أهمية تشكيل فرق عمل للمتابعة، من المؤسسات المعنية والأهالي، لتطوير المنطقة، وتوفير فرص العمل، والسير بالاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أهمية إيجاد حل لتحديات الطاقة، للمضي قدما في تطوير الصناعات والفنادق والسياحة، وبين أن هناك خطة من الحكومة وسلطة منطقة العقبة لتطوير النقل داخل العقبة، ومع باقي المدن، لافتا إلى أهمية مناطق الجنوب ووادى عربة لإقامة المشاريع الزراعية.

وأكد الملك أهمية إشراك مجالس المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني فى التعديلات على مشروع قانون مجالس المحافظات.