شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة البحرينية: لم نرصد أية حالات لمرض فيروس الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة بالمملكة البحرينية، بأنه لم يتم رصد أية حالات لمرض فيروس الكورونا ، حيث لم تسجل المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة أية حالات للمرض المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أوضحت الوزارة بأنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من وفادة مرض فيروس الكورونا المستجد في جميع المنافذ والمؤسسات الصحية المختلفة، حيث قامت الوزارة بالتعاون والتنسيق المشترك مع إدارة مطار البحرين الدولي بفحص جميع المسافرين القادمين إلى مطار البحرين الدولي منذ يوم الجمعة الماضي للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة بأنها قامت بفحص جميع المشاركين في معرض الخريف كإجراء وقائي للتأكد من خلوهم من أعراض مرض فيروس الكورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتكثيف مراقبة الوضع الوبائي حول مستجدات فيروس الكورونا وإعداد الإرشادات الصحية لكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.