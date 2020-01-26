الأمم المتحدة تدين قصف حفتر لمطار معيتيقة

ليبيا / الخليج 365

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، بـ"أشد العبارات" قصف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لمطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة الأممية، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن "مليوني من سكان العاصمة طرابلس حرموا من منفذهم الجوي الوحيد جراء الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة".

وجددت التأكيد على أن قصف الأهداف المدنية لا سيما المرافق العامة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

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وتسببت قذائف عشوائية، أطلقتها قوات حفتر على أحياء طرابلس ومطار معيتيقة، السبت، بمقتل مغربي وإصابة ثلاثة ليبيين، وإلحاق أضرار بمستشفى، وتغيير مسار طائرة مدنية، قبل أن تهبط في مطار العاصمة.

ويتكرر قصف طرابلس يوميا رغم موافقة حفتر على وقف لإطلاق نار، بمبادرة تركية روسية، منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما يمثل هجوم حفتر المتواصل على طرابلس منذ أبريل/ نيسان الماضي، تحديًا لمؤتمر دولي استضافته برلين، الأحد الماضي، بمشاركة 12 دولة وأربع منظمات إقليمية ودولية، وصدر عنه بيان ختامي من 55 بندًا، بينها ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.