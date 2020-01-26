الكويت تجلي عائلات دبلوماسييها من الصين بسبب كورونا

الكويت / الاناضول

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الأحد، بدء إعادة عائلات البعثات الدبلوماسية الكويتية المتواجدة في الصين كإجراء احترازي من فيروس "كورونا الجديد".

وقال الجارالله، في تصريح للصحفيين ، إنه تقرر الإبقاء على الحد الأدنى من الدبلوماسيين والإداريين.

وأضاف: "طلبنا من سفارة الكويت لدى الصين والبعثات في بكين وكوانزو وشنغهاي وهونغ كونغ ترحيل عوائلهم والإبقاء على الحد الأدنى من الدبلوماسيين والإداريين".

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وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق اليوم، نجاحها في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد الذي أثارت احتمالات انتشاره وتفشيه مخاوف كبيرة في الصين والعالم.

وذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية أن عدد ضحايا الفيروس في الصين ارتفع إلى 56 وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين 1975.

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