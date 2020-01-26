الرئيس الجزائري يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره التركي

الجزائر / الخليج 365

أقام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، مأدبة عشاء على شرف نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن مأدبة العشاء أقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر.

وشارك في المأدبة كلٌ من عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماوز، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بكجان.

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كما شارك في المأدبة رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، وسفيرة تركيا لدى الجزائر ماهينور أوزدمير غوك طاش.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس أردوغان إلى الجزائر استجابة لدعوة نظيره الجزائري؛ حيث عقدا اجتماعا ثنائيا وآخر على مستوى الوفود.

ولاحقا، انطلق منتدى الأعمال الجزائري التركي بحضور رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، والرئيس أردوغان الذي يزور البلاد ليومين.

وتحظى زيارة أردوغان إلى الجزائر بأهمية كونها أول زيارة لرئيس دولة إلى الجزائر منذ وصول الرئيس تبون إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.